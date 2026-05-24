Иван Демерджиев: Държавата, родители и учители трябва да обединим усилията си, за да не губим децата си

Всички ние – държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност! Това написа вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук.

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост! Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия! Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни", написа министър Иван Демерджиев.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че е открито починало момиче в ж.к. "Струмско" през нощта. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало. При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.