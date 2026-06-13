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Европейските награди за дизайн се връчват на официална церемония в кино „Люмиер“

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Европейските награди за дизайн се връчват на официална церемония в кино „Люмиер“.

Те отличават постижения в областта на комуникационния дизайн, както и независими автори и творчески екипи от цяла Европа. Сред категориите са графичен дизайн, илюстрация, типография и плакат.

Бояна Гяурова, организатор: „Това е Европейският дизайн фестивал. Днес се връчват наградите. Това е събитие, което от 20 години обикаля различни европейски градове и сме изключително горди, че тази година София е домакин. Две години беше процесът на подготовка на това събитие, тъй като първо кандидатствахме, след което бяхме одобрени с програма, която подготвяхме вече доста дълго време, и много се радваме, че най-накрая дойде моментът."

Адриана Андреева, организатор: „Да, и това е една изключително вълнуваща среща между европейски дизайнери и дизайн студиа с техни колеги, които работят тук, в България, и също така шанс градът ни да бъде преоткрит, може би през неговата визуална култура, не само от гостите на столицата, но и от нейните жители, чрез изложби и конференции."

Организаторите подчертаха, че за първи път българско студио печели второ място в една от категориите.

Бояна Гяурова, организатор: "Много сме щастливи и искаме да отбележим, че за първи път българско студио е сред номинираните, тоест в 20-годишната история на фестивала досега това не се е случвало.“

Адриана Андреева, организатор: "Номинирани са в категорията „Самоинициирани проекти“, тъй като проектът им е свързан с културна организация във Велико Търново – място за културни събития."

#българско дизайн студио #европейски награди за дизайн #София

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