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МВР удари "Калашниците": КПП-та в Ботунец, обиски и арести в цяла София (ОБЗОР)

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Снимка: БГНЕС
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МВР удари групата на "Калашниците", отговорни за множество случаи на рекет, изнудване и проституция. С нея е свързан и един от шофьорите, обвиняеми за катастрофата с 4 жертви на "Челопешко шосе". Арестувани в Ботунец и други части на София са 36 души.

Барети и полицаи блокираха столичния квартал "Ботунец" и изградиха пропускателен пункт на входа. Обискираха десетки адреси, свързани с "Калашниците".

Главен комисар Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група."

Част от задържаните са роднини. Повечето – криминално проявени. Част от групата са арестувани и при предишни операции на полицията.

Главен комисар Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "В предишната операция бяха задържани над 10 лица. Някои от тези лица и днес ще бъдат задържани и ще бъде доказана евентуално престъпната им дейност."

Най-малко 36 души са задържани.

Главен комисар Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "Основните деяния, за които ще бъдат повдигани обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания."

"Нищо не знам, мамо, ей сега седнах тука. Нищо не мога да ви кажа. Е, не знам за какво става въпрос. Е, той тук живее, той работи в бензиностанцията там."

Главен комисар Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: "Наясно сме, че не само в София, а и в други части на страната съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. МВР ще бъде твърдо, безкомпромисно и тяхното време ще свърши."

Във Фейсбук министър Иван Демерджиев написа, че недосегаеми няма и се закани мръсните пари да бъдат изкарани на светло.

#Калашниците #"Ботунец" #обиски в имоти #арести #София #КПП #МВР

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