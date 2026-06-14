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Жером Боатенг: Германия никога не трябва да бъде отписвана

Бюлент Мюмюнов от Бюлент Мюмюнов
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Спорт
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Световният шампион от 2014 година вярва, че Бундестимът има качествата да стигне далеч на Мондиал 2026, въпреки че не е сред основните фаворити за титлата

жером боатенг германия никога отписвана
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Световният шампион от 2014 година Жером Боатенг остава оптимист за шансовете на Германия на Мондиал 2026. В интервю за БНТ бившият защитник на Бундестима заяви, че германският национален отбор винаги трябва да бъде разглеждан като претендент за най-високите отличия, независимо от формата, в която се намира.

"Това е най-голямото световно първенство в историята. Германия е четирикратен световен шампион и никога не трябва да бъде отписвана. Надявам се да сме си взели поуките от последните две световни първенства, които бяха разочароващи за нас. Имаме качествен отбор и вярвам, че можем да стигнем далеч“, коментира Боатенг.

Той призна, че разширеният формат на турнира буди известни притеснения.

"Страх ме е да не падне нивото на игра заради многото отбори, но предстои да видим как ще се развие първенството. Германия винаги е фаворит, без значение в каква форма се намира“, допълни той.

По отношение на фаворитите за титлата той постави Аржентина, Испания и Франция пред Германия, но подчерта, че именно колективът е традиционното най-силно оръжие на Бундестима.

"Може би не сме сред трите най-големи фаворита, но Германия знае как се играят подобни турнири. Не мисля, че Бразилия или Англия са по-силни от нас. Силата на Германия винаги е била в колектива и това се вижда и днес. Имаме талантливи млади играчи и достатъчно опитни футболисти като Мануел Нойер и Йошуа Кимих. Всичко ще зависи от това колко добре ще се съчетаят“, заяви той.

Боатенг се върна и към болезнения четвъртфинал от Евро 2024 срещу Испания, когато германците имаха сериозни претенции за игра с ръка на Марк Кукурея.

"За мен това беше ръка и Германия беше ощетена. Имаше ВАР и ситуацията можеше да бъде разгледана по различен начин. Но това вече е минало и няма как да бъде променено. Убеден съм, че ако бяхме спечелили този мач, можехме да стигнем до титлата“, каза световният шампион.

Попитан дали вижда прилики между отбора, спечелил световната титла в Бразилия през 2014 година, и настоящия състав, Боатенг открои една основна характеристика.

"Не мисля, че двата отбора си приличат много. Общото между тях е колективът. Ние тогава нямахме играч от ранга на Меси или Роналдо, както и сегашният отбор няма такава суперзвезда. Германия винаги е разчитала на отборната игра. Когато сме единни като отбор, можем да постигнем велики неща. Надявам се да го покажем отново и на това световно първенство“, завърши Боатенг.

Вижте повече във видеото!

#Мондиал 2026 #национален отбор на Германия по футбол #Жером Боатенг

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