Слънчево време, с изолирани следобедни превалявания днес и утре

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще остане слънчево, но не са изключени изолирани превалявания. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, на морския бряг – от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°, по Черноморието - между 24° и 28°.

През нощта в повечето райони от страната ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб югозападен вятър.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, но след обяд отново на места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд и там на места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен, от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е от 19° до 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до 3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

През нощта срещу вторник все още главно в Северна България, но във вторник в много райони от страната ще има валежи и гръмотевични бури. На места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

През следващите три дни в часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-голяма е вероятността за валежи и гръмотевични бури в Източна и Южна България. В сряда температурите ще останат без промяна, след това ще се повишават и в петък максималните ще бъдат между 27° и 32°.