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Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат

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Министърът на туризма отбеляза рязък спад на ключови пазари, критики към разходи и липса на ефективна туристическа политика

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Министърът на туризма Илин Димитров заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари – април. Той посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари.

Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален приток на туристи липсва:

"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. И понеже трябва да работим с числа и данни, преди няколко дни буквално излезе резултат. Евростат излезе със статистика къде се намира България от периода януари – април 2026 г. спрямо януари – април 2025 г. Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно място. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България."

Димитров определи ситуацията като тревожна и посочи, че данните не са негови лични оценки, а официална статистика. Той акцентира, че основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм:

"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара – германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус."

По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били разходвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности:

"Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството – 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът – по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Един брой монтаж е 41 лева. Ако сложите два – 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене. По-интересно е, защото имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда – договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева."

И допълни, че договорите в някои случаи не са съдържали ясни механизми за прекратяване. Министърът посочи, че значителни средства са били насочени към събития с неясен ефект върху туризма:

"Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива – свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността."

Димитров подчерта, че не прави обвинения, а изнася факти, и че към момента тече институционален одит:

"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно."

Илин Димитров заяви още, че туристическият бранш ще се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.

Вижте целия разговор във видеото

#български туризъм #Илин Димитров #министър на туризма #български туристи #чуждестранни туристи #новини в Метрото

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