Бившият енергиен министър Росен Христов: "Боташ" не е проблем, а неизползван договор

Бившият енергиен министър Росен Христов, който вече е член на съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК), коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" структурата на компанията, обвиненията за спекулации около назначението му, както и състоянието на държавното управление и енергетиката.

На въпрос дали е имало очаквания да оглави компанията, Христов отрече подобни твърдения и определи част от публичната информация като неточна:

"Никога не е имало такова намерение. Информацията, която беше изнесена, включително и за заплати и така нататък, беше подвеждаща, умишлена манипулация. Член съм на съвета на директорите. Тоест няма да представлявам компанията."

Той поясни и ролята на Съвета на директорите:

"Съветът на директорите наблюдава дейността, ръководи дейността, като създава рамка, в която компанията трябва да се движи и помага при решаването на сложни казуси, като съответно одобрява редица договори и решения."

По темата за възнагражденията в държавните структури, след като беше повдигнат въпросът за заплатата му, публично обявена от вицепремиера, Христов заяви:

"1770 евро не са някакви космически суми, не са петцифрени суми. Сумата не е космическа и това е и намерението на сегашното правителство – да не раздава космически заплати."

Росен Христов добави, че според него държавата се намира в труден икономически момент:

"Всички виждаме какво е състоянието и на бюджета, и на икономиката, така че не е време да сме на държавна хранилка. По мое време в частния сектор съм получавал и получавам значително по-големи суми."

По отношение на бъдещата си работа в компанията, Христов описа ДКК като сложна структура с широк спектър от дейности:

"ДКК е сложна холдингова структура. Това е държавно дружество, което де факто държи контрола на около 15 дъщерни дружества – от производство на мляко и сирене до производство на оръжия, инженерни компании и поддръжка на инфраструктура."

Той подчерта, че според него има признаци за неефективно управление:

"Има сигнали, които сочат, че дружествата не са управлявани ефективно – разходи, които на пръв поглед не могат да бъдат обосновани, милиони за правни услуги, авансови плащания по големи договори без банкови гаранции и без реален напредък по изпълнението."

И допълни:

"Моята задача не е да установявам виновници или да правя разследвания. Моята задача е, когато се установят проблемите, да предложа решения."

Христов направи и политически анализ на последните години, като ги определи като период на нестабилност и липса на стратегическа посока:

"Годините на безвремие – смяна на правителства по два пъти в годината, всеки се опитва да направи нещо, къде с добри, къде с лоши намерения. Това е резултатът."

И добави:

"Никое правителство само по себе си не е правителство на хаос, но зад него стои политически хаос. Парламентът ръководеше правителството, а не обратното, и това води до липса на стратегия."

Като бивш енергиен министър Росен Христов коментира и състоянието на сектора:

"Резки движения – включване в енергетиката, купуваме руски газ, после се отказваме, после не можем да се откажем напълно. Крачка назад, настрани – няма стратегия за нищо."

Той твърди, че опитите му за енергийна стратегия не са били продължени:

"Когато бях министър, опитах да сложа начало на енергийна стратегия. Представихме визия, но след това не беше продължена, защото се действаше в рамките на хаос."

По отношение на отбранителната индустрия Христов посочи ролята на ВМЗ – Сопот в настоящата икономическа ситуация:

"ВМЗ – Сопот в момента е в изгодна позиция заради възхода на военната индустрия, но това не означава, че не може да се работи по-добре. Печалбата не означава оптимално управление."

Росен Христов коментира и енергийните отношения с Турция и договора с "Боташ":

"Турция е един изключително добър партньор, не само в енергетиката. С Турция имаме огромни общи интереси в областта на отбраната и опазването на границите, транспорта и енергетиката. В енергетиката първо трябва да задълбочим търговията с газ. Договорът с "Боташ" започна да се използва. Този балон и тези лъжи, които се говореха за този договор – как бил ужасен, как щял да фалира цялата държава – сега виждаме как това започва да издиша."

И уточни:

"Той се предоговаря в посока да започне да се използва. Ние до този момент не сме го използвали. Договорът е добър, но просто не го използвахме и затова страдаме. Капацитетът през Гърция е ограничен, гръцките терминали за втечнен газ не работят постоянно, включително поради аварии, така че реално или внасяме газ през Турция, или трябва да използваме този капацитет." "Всички тези, които критикуват "Боташ", са същите, които обясняваха, че руски газ не трябва да се взема по никакъв начин. А сега изведнъж по темата мълчат. Договорът с "Боташ" беше готов да заработи още при подписването му, защото паралелно беше подписан и меморандумът "Стринг", който предвиждаше увеличаване на капацитета за транзит на газ към Централна и Източна Европа. След това беше подписан и меморандум с Унгария, която да използва този капацитет."

Всичко това впоследствие беше спряно и започнаха абсолютно безпочвени атаки срещу договора и срещу Турция, включително обвинения в корупция – че турската държава е дала подкуп на българската държава или на правителството. Това са пълни глупости, допълни той.

Вижте целия разговор във видеото