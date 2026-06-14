Слънчева неделя с температури до 30°

Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността най-вече в източните и в планинските райони, където на отделни места за кратко ще превали. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места също ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е от 15°-16° по Северното Черноморие до 20°-22° по Южното. Вълнението

на морето ще бъде около 2.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места слабо ще превали дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

И в понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд в североизточните и в планинските райони ще превали за кратко и ще прегърми. Температурите ще се повишат и максималните ще са предимно между 28° и 33°. През нощта срещу вторник и във вторник, с усилване на вятъра от северозапад, ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

В сряда сутринта ще е предимно слънчево, около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък вероятността за подобни намалява. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Ще преобладава слънчево време и отново ще се затопли.