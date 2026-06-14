Мъртва риба е открита във Варненското езеро (ВИДЕО)

Мъртва риба е открита във Варненското езеро в района на село Езерово. На място са изпратени служители на Басейнова дирекция и регионалната екоинспекция във Варна. Взети са проби от водата.

Първоначалните резултати показват занижение на кислорода в района. Сред мъртвите риби, предимно малки екземпляри, има различни видове, но най-вече дънна риба.

На този етап не може да се каже каква е причината за случилото се. Според специалистите, възможно е да е от цъфтежа на планктона. Не са констатирани и замърсявания с нефтени продукти. Резултатите от изследванията на водата се очакват след 3-4 дни.