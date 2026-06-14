Вече можем да запазим час онлайн за кръводаряване

В Световния ден на кръводарителя – нова функция на сайта на Националния кръвен център. Онлайн резервация за кръводаряване вече е достъпна. А целта – желаещите да спасят живот да не чакат на опашка за кръводаряване.

Виктор Райчев дарява кръв три пъти годишно. Свикнал е с опашките в Националния кръвен център.

Виктор Райчев, кръводарител: „Това, което пише там, на таблото, е между 30 и 40 минути и обикновено е в този диапазон.“

Научи от екипа ни, че вече може да резервира час за кръводаряване през сайта на Националния център.

Виктор Райчев, кръводарител: „Ще се пести доста време с опашките, така че – да, ще бъде добре за мен.“

Резервацията отнема по-малко от 5 минути. Въвежда се електронна поща, на която пристига линк за потвърждение на часа. Получава се и номер, който се предоставя на регистратурата в кръвния център.

Николай Петров, началник на отдел в НЦТХ: „Когато човек дойде с номер, ще бъде обслужен на момента и ще влезе в опашката с уречения си час.“ д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: „Това е наше задължение да направим самото кръводаряване по-удобно за дарителите.“

В кръвния център работа са започнали 2 нови медицински сестри.

Зоя Иванова, медицинска сестра в НЦТХ: „Отскоро работя в този кръвен център, но съм работила в кръвния център – Варна. Работата ми харесва. Пожелавам да имаме повече нови колеги, млади, да дойдат да помогнат за даряването на кръв.“ д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: „Това дава една глътка въздух на другите медицински сестри, които работиха доста дълго време в голяма интензивност.“

За да възстанови обичайното си работно време с дарители, кръвният център търси още 8 сестри.