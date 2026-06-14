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Д-р Фредерик Ханке: Германия не трябва да подценява Кюрасао

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Спорт
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Заместник-посланикът на Германия в България ще подкрепя Бундестима от фен зоната на стадион "Юнак“ по време на двубоя от Мондиал 2026

Д-р Фредерик Ханке: Германия не трябва да подценява Кюрасао
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Фен зоната на стадион "Юнак“ събра десетки германски привърженици часове преди първия мач на Германия на световното първенство по футбол. Сред тях бе и заместник-посланикът на Германия в България д-р Фредерик Ханке, който сподели очакванията си за представянето на Бундестима на Мондиал 2026.

"Искаме отново да се върнем там, където е мястото на Германия – на върха на световния футбол. Германският национален отбор е сред най-силните в света и всички се надяваме на успешно представяне на това първенство“, заяви Ханке.

В първия си мач на турнира Германия се изправя срещу дебютанта Кюрасао – съперник, който според германския дипломат не бива да бъде подценяван.

"Това е най-малката държава, която някога е достигала до световно първенство, но отборът им е много по-силен, отколкото мнозина предполагат. Повечето футболисти са изградени в Нидерландия и разполагат с отлична подготовка. Освен това техен треньор е легендарният Дик Адвокаат“, коментира той.

Ханке подчерта, че Кюрасао е заслужил мястото си сред най-добрите отбори в света след впечатляващо представяне в квалификациите.

"Те преминаха през квалификациите по много убедителен начин и сега ще искат да покажат качествата си пред целия свят. Според мен всеки, който подцени този отбор, не разбира много от футбол“, допълни заместник-посланикът на Германия в България.

Вижте повече от посланика пред репортера ни Ерик Искренов във видеото!

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