Д-р Фредерик Ханке: Германия не трябва да подценява Кюрасао

Заместник-посланикът на Германия в България ще подкрепя Бундестима от фен зоната на стадион "Юнак“ по време на двубоя от Мондиал 2026
Фен зоната на стадион "Юнак“ събра десетки германски привърженици часове преди първия мач на Германия на световното първенство по футбол. Сред тях бе и заместник-посланикът на Германия в България д-р Фредерик Ханке, който сподели очакванията си за представянето на Бундестима на Мондиал 2026.
"Искаме отново да се върнем там, където е мястото на Германия – на върха на световния футбол. Германският национален отбор е сред най-силните в света и всички се надяваме на успешно представяне на това първенство“, заяви Ханке.
В първия си мач на турнира Германия се изправя срещу дебютанта Кюрасао – съперник, който според германския дипломат не бива да бъде подценяван.
"Това е най-малката държава, която някога е достигала до световно първенство, но отборът им е много по-силен, отколкото мнозина предполагат. Повечето футболисти са изградени в Нидерландия и разполагат с отлична подготовка. Освен това техен треньор е легендарният Дик Адвокаат“, коментира той.
Ханке подчерта, че Кюрасао е заслужил мястото си сред най-добрите отбори в света след впечатляващо представяне в квалификациите.
"Те преминаха през квалификациите по много убедителен начин и сега ще искат да покажат качествата си пред целия свят. Според мен всеки, който подцени този отбор, не разбира много от футбол“, допълни заместник-посланикът на Германия в България.
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