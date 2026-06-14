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Сигнал за системен побой над 5-годишно дете разследват в Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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сигнал системен побой годишно дете разследват монтана
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Дете с множество наранявания от системен побой е било прието в спешния център на Монтанската болница вчера. След това следите на детето се губят. То не е постъпило за лечение в болницата, а институциите отказват коментар.

Лекарят от спешното, който пръв прегледал детето, установил, че по тялото му има не само пресни следи от насилие, но и стари такива. Веднага бил подаден сигнал до полицията по подозрение за системен побой в условията на домашно насилие. По неофициална информация детето е било прието в спешния център, придружено от баба си. Тя казала пред медиците, че дъщеря ѝ и внучето живеят във врачанското село Баурене, заедно с бащата, който системно ги биел.

От свои източници БНТ научи, че бащата се представял за важна фигура от групата на “Калашниците” в Ботевградско, редовно злоупотребявал със забранени вещества и проявявал агресия спрямо детето и майката. Работата по случая е продължава, образувано е досъдебно производство в Районна прокуратура - Монтана.

От Апелативна прокуратура - София обаче обясниха, че досъдебното производство ще продължи в Софийска окръжна прокуратура, защото предполагаемото престъпление е извършено на територията на Софийска област.

#системен побой #5-годишно дете #пребито дете #Монтана

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