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Шофьорът на буса с 32-ма мигранти е с две висши образования, вербуван е за пари

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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шофьорът буса мигранти две висши образования вербуван пари
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32-ма нелегални мигранти бяха задържани снощи от Гранична полиция на входа на Бургас. Част от тях са дехидратирани и изтощени. Четирима бяха откарани в болница.

Гранични полицаи спират за проверка микробус със софийска регистрация на входа на Бургас снощи и откриват в него 32-ма нелегални мигранти.

Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“: „Петима от тях са в много тежка дехидратация, колегите буквално са ги спасили.“

Д-р Мурат Чобан, Спешен център в УМБАЛ – Бургас: „Три дни не са яли, затова им слагаме системи за обезводняване.“

Групата е прекарала четири дни в Странджа, преди да бъде качена в микробуса. Хората твърдят, че са от Афганистан.

Главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“: „Водачът се различава от обикновените хора, които са наети да превозват нелегални мигранти. Обикновено те са с нисък социален статус, закъсали за пари. Този човек е на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования. Най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват.“

От Гранична полиция засилват контрола по основните маршрути в 30-километровата зона по границата и Черноморието.

#вербуван за пари #две висши образования #шофьор на бус #бус #нелегални мигранти

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