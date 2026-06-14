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Откритите мигранти в бус край Бургас снощи – какво е състоянието им? (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чужденците са прекарали дни наред скрити в гориста местност

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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33-ма мигранти бяха открити в товарен бус край Бургас от Гранична полиция късно снощи. Четирима от тях са откарани в болница. По непотвърдена информация чужденците са прекарали дни наред скрити в гориста местност, преди да бъдат качени в превозното средство.

Товарният бус е спрян за проверка снощи около 22:00 часа на КПП на "Гранична полиция" между квартал "Крайморие" и Бургас в района на природозащитен център “Пода”. По първоначална информация групата се е самоопределила като граждани на Афганистан.

Мигрантите са били в силно изтощено състояние, като са се хранили с треви и са утолявали жаждата с вода от блата и водоеми. Четирима са транспортирани до Спешния център на УМБАЛ-Бургас, където в Шокова зала са получили медицинска помощ. По информация на медиците те са били обезводнени и изтощени, като сред тях има и 16-годишен младеж. Към момента обаче няма настанени в болница.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

По наша информация чужденците са пребивавали няколко дни в гориста местност в района, преди да бъдат транспортирани. Към момента все още не е ясно кой е организирал транспортирането на групата и дали има задържани, свързани с канала за нелегален трафик на мигранти. Групата е настанена още снощи в Центъра за временно настаняване на бежанци. Очаква се по-късно днес от "Гранична полиция" да излязат с повече подробности по случая.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

# трафик на мигранти #превоз на мигранти # нелегални мигранти #Бургас #"Крайморие" #мигранти

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