Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод кончината на непълнолетно момиче

Кметът на Благоевград обяви утрешния ден – 25 май, за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко при падане от блок в квартал „Струмско“.

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията ще започват с минута мълчание.

Концертът на площад „Македония“ тази вечер от 20:00 часа също ще започне с минута мълчание.

Община Благоевград изказва своите искрени съболезнования към семейството, близките и всички, засегнати от тежката загуба.