Бившият енергиен министър Росен Христов: ДКК е сложна холдингова структура, предстои дълбока ревизия

Бившият енергиен министър Росен Христов, който вече е член на съвета на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК), коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" структурата на компанията, обвиненията за спекулации около назначението му, както и състоянието на държавното управление и енергетиката.

На въпрос дали е имало очаквания да оглави компанията, Христов отрече подобни твърдения и определи част от публичната информация като неточна:

"Никога не е имало такова намерение. Информацията, която беше изнесена, включително и за заплати и така нататък, беше подвеждаща, умишлена манипулация. Член съм на съвета на директорите. Тоест няма да представлявам компанията."

Той поясни и ролята на Съвета на директорите:

"Съветът на директорите наблюдава дейността, ръководи дейността, като създава рамка, в която компанията трябва да се движи и помага при решаването на сложни казуси, като съответно одобрява редица договори и решения."

По темата за възнагражденията в държавните структури, след като беше повдигнат въпросът за заплатата му, публично обявена от вицепремиера, Христов заяви:

"1770 евро не са някакви космически суми, не са петцифрени суми. Сумата не е космическа и това е и намерението на сегашното правителство – да не раздава космически заплати."

Росен Христов добави, че според него държавата се намира в труден икономически момент:

"Всички виждаме какво е състоянието и на бюджета, и на икономиката, така че не е време да сме на държавна хранилка. По мое време в частния сектор съм получавал и получавам значително по-големи суми."

По отношение на бъдещата си работа в компанията, Христов описа ДКК като сложна структура с широк спектър от дейности:

"ДКК е сложна холдингова структура. Това е държавно дружество, което де факто държи контрола на около 15 дъщерни дружества – от производство на мляко и сирене до производство на оръжия, инженерни компании и поддръжка на инфраструктура."

Той подчерта, че според него има признаци за неефективно управление:

"Има сигнали, които сочат, че дружествата не са управлявани ефективно – разходи, които на пръв поглед не могат да бъдат обосновани, милиони за правни услуги, авансови плащания по големи договори без банкови гаранции и без реален напредък по изпълнението."

И допълни:

"Моята задача не е да установявам виновници или да правя разследвания. Моята задача е, когато се установят проблемите, да предложа решения."

Христов направи и политически анализ на последните години, като ги определи като период на нестабилност и липса на стратегическа посока:

"Годините на безвремие – смяна на правителства по два пъти в годината, всеки се опитва да направи нещо, къде с добри, къде с лоши намерения. Това е резултатът."

И добави:

"Никое правителство само по себе си не е правителство на хаос, но зад него стои политически хаос. Парламентът ръководеше правителството, а не обратното, и това води до липса на стратегия."

Като бивш енергиен министър Росен Христов коментира и състоянието на сектора:

"Резки движения – включване в енергетиката, купуваме руски газ, после се отказваме, после не можем да се откажем напълно. Крачка назад, настрани – няма стратегия за нищо."

Той твърди, че опитите му за енергийна стратегия не са били продължени:

"Когато бях министър, опитах да сложа начало на енергийна стратегия. Представихме визия, но след това не беше продължена, защото се действаше в рамките на хаос."

По отношение на отбранителната индустрия Христов посочи ролята на ВМЗ – Сопот в настоящата икономическа ситуация:

"ВМЗ – Сопот в момента е в изгодна позиция заради възхода на военната индустрия, но това не означава, че не може да се работи по-добре. Печалбата не означава оптимално управление."

Росен Христов коментира и енергийните отношения с Турция и договора с "Боташ":

"Турция е един изключително добър партньор, не само в енергетиката. С Турция имаме огромни общи интереси в областта на отбраната и опазването на границите, транспорта и енергетиката. В енергетиката първо трябва да задълбочим търговията с газ. Договорът с "Боташ" започна да се използва. Този балон и тези лъжи, които се говореха за този договор – как бил ужасен, как щял да фалира цялата държава – сега виждаме как това започва да издиша."

"Всички тези, които критикуват "Боташ", са същите, които обясняваха, че руски газ не трябва да се взема по никакъв начин. А сега изведнъж по темата мълчат. Договорът с "Боташ" беше готов да заработи още при подписването му, защото паралелно беше подписан и меморандумът "Стринг", който предвиждаше увеличаване на капацитета за транзит на газ към Централна и Източна Европа. След това беше подписан и меморандум с Унгария, която да използва този капацитет."

Христов каза още, че основните предизвикателства пред България са свързани с възстановяване на доверието и предвидимостта в управлението.

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