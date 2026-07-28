Премиерът Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната

Министър-председателят Румен Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността по време на среща в Министерския съвет с Нейтън Соутел, старши вицепрезидент „Глобални търговски програми и партньорства", съобщиха от правителствената пресслужба.

В съобщението се отбелязва, че Axon е производител на високотехнологични отбранителни изделия, като електрошокови средства, бодикамери, дрон и антидрон системи, и заявява своя интерес към разширяване на производствения си капацитет в сътрудничество с български компании.

Нестабилната глобална среда на сигурност и непрекъснатото развитие на AI и технологиите изискват най-високо ниво на подготовка за новите предизвикателства, особено в сферата на отбраната и националната сигурност. България има капацитет за производството на дрон и антидрон системи и активно търси възможности както за повишаването му, така и за неговото развитие, чрез най-съвременни високотехнологични решения, подчерта премиерът, цитиран от пресслужбата на Министерския съвет.

По думите на Соутел Axon е компания с история в Европа, която вижда в България надежден партньор, осигуряващ отлични инвестиционни възможности.

По време на срещата бе изтъкнато, че способностите на българските предприятия, както и отличното партньорство на страната ни с ЕС и НАТО са водещи предпоставки България да отключи своя потенциал и да развива отбранителната си индустрия.