БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гърция запазва и през август намалените цени на горивата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Дизелът ще бъде намален с още 10 евроцента

аферата българска следа гърция разреждат горивата нас
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Цената на дизеловото гориво в Гърция ще бъде намалена и през август по споразумение на държавата с петролните рафинерии. Целта е да бъде подкрепен туристическия сезон.

От началото на юли гръцкото правителство въведе временно намаление на цената на горивата, като субсидира с 10 евроцента цената на бензина и с 5 евроцента цената на дизела. Напрежението в Персийския залив обаче неутрализира това намаление, защото на международните пазари петролът се покачи отново.

Премиерът Мицотакис днес съобщи за нова мярка по субсидиране на дизела. От началото на август цената на литър дизел се намалява с още 10 евроцента. Общата корекция на дизеловото гориво е 15 цента за литър.

Мярката ще е временна само за месец август.

Днес средната цена на дизела в страната е 1,85 евро за литър, а на бензина е над 2 евро.

Гръцкото правителство има за цел да ограничи влиянието на войната в Иран върху цените на горивата, заяви Мицотакис пред парламента.

#Гърция #август #намаление #цени на горивата #субсидии #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
1
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
3
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
5
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не...
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
6
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
6
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване

Още от: Пазари

Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол
Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво Хърватска петролна компания въведе временни ограничения за продажбите на гориво
Чете се за: 02:02 мин.
Тръмп обяви нови мита върху вноса на стоки от основни партньори, сред които Канада, Китай и ЕС Тръмп обяви нови мита върху вноса на стоки от основни партньори, сред които Канада, Китай и ЕС
Чете се за: 03:12 мин.
Цената на петрола премина психологическата граница от 100 долара за барел Цената на петрола премина психологическата граница от 100 долара за барел
Чете се за: 00:27 мин.
ЕК предлага преразглеждане на търговията с емисии и ускорена електрификация ЕК предлага преразглеждане на търговията с емисии и ускорена електрификация
Чете се за: 00:42 мин.
Представителите на лозаро-винарския сектор повдихнаха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти Представителите на лозаро-винарския сектор повдихнаха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент
Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Радан Кънев: Целта на кандидатурата на Йотова е управлението да няма коректив в следващите четири години Радан Кънев: Целта на кандидатурата на Йотова е управлението да няма коректив в следващите четири години
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
От ГЕРБ ще дадат бюджета на Конституционния съд
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Техеран с обвинения срещу Киев
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Кола се вряза в хора в Берлин: Извършителят е идентифициран, но не...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Пожар е възникнал край Луковит (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ