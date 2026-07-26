Гърция запазва и през август намалените цени на горивата

Цената на дизеловото гориво в Гърция ще бъде намалена и през август по споразумение на държавата с петролните рафинерии. Целта е да бъде подкрепен туристическия сезон.

От началото на юли гръцкото правителство въведе временно намаление на цената на горивата, като субсидира с 10 евроцента цената на бензина и с 5 евроцента цената на дизела. Напрежението в Персийския залив обаче неутрализира това намаление, защото на международните пазари петролът се покачи отново.

Премиерът Мицотакис днес съобщи за нова мярка по субсидиране на дизела. От началото на август цената на литър дизел се намалява с още 10 евроцента. Общата корекция на дизеловото гориво е 15 цента за литър.

Мярката ще е временна само за месец август.

Днес средната цена на дизела в страната е 1,85 евро за литър, а на бензина е над 2 евро.

Гръцкото правителство има за цел да ограничи влиянието на войната в Иран върху цените на горивата, заяви Мицотакис пред парламента.