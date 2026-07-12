Цената на горивата в Гърция ще намалее през следващата седмица

От следващата седмица свалят цените на горивата в Гърция.

Вицепремиерът Костис Хадзидакис съобщи, че това става възможно след споразумение между правителството и петролните рафинерии в страната.

Според премиера Кириакос Мицотакис двете големи рафинерии са се съгласили да намалят цената на горивата до края на месец август.

Цената на бензина ще падне с 10 цента за литър, а на дизеловото гориво с 5 цента.

Правителството отчита, че през летните месеци разходите на гръцките домакинства за бензин се увеличават, защото хората пътуват на почивка. Туристите също са засегнати от цената на бензина. Дори някои, за да намалят разходите, отказаха да почиват на островите и избраха по-близки дестинации, казаха туроператорите.

От опозицията коментираха, че мярката за по-евтино гориво е временна и настояват за премахване на част от данъците върху бензина.

Правителството обмисля от септември да отпусне нови субсидии за горивата.