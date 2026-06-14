Частични местни избори: Избират 12 кметове на кметства в страната

12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.

Избирателите гласуват и за кмет на район "Средец" в София, след като ЦИК прекрати правомощията на Трайчо Трайков, когато той влезе в състава на служебното правителство на Андрей Гюров като министър на енергетиката.

Освен Трайков, който е издигнат от ПП-ДБ, останалите кандидати са: Георги Неделчев от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов от партия "Свобода", Кирил Нешев от "България може", Пламена Заячка от "БСП – Обединена левица" и Веселина Йорданова от "Възраждане".