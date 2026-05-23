Вашингтон: Има "малък напредък" в преговорите с Техеран

Според американски дипломати има "малък напредък" в преговорите с Техеран. Според Иран обаче, постигането на споразумение не е близо.

Първият дипломат на страната Абас Арагчи, е разговарял по телефона с оманския си колега – в опит да се предотврати ескалация. В Техеран са представители на Катар и Пакистан, които посредничат в диалога със Съединените щати, като целта е сближаването на позициите на преговарящите.

Американски медии твърдят, че Вашингтон обмисля подновяване на ударите по Иран. Според изданието "Аксиос", президентът Доналд Тръмп се е срещнал с военни съветници и с екипа си по национална сигурност. Тръмп е бил запознат с хода на преговорите между Вашингтон и Техеран и възможностите, ако те се провалят.