Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал

Усложнена остава обстановката и в района на Габрово след поройните дъждове снощи. Обявено е частично бедствено положение за някои от кварталите и населените места в района.

Заради обилните валежи снощи е била задействана системата BG-ALERT. През последните 24 часа са се излели над 52 литра на квадратен метър. Няма евакуирани хора и нещо, което да е наложило евакуация, но са нанесени изключително големи щети по пътната инфраструктура, както в Габрово, така и в населените места в общината. Наводнени са и много къщи. Хората са предупредени да не ходят около терените на речните корита, притоците им и деретата. Вече започна разчистване. Пожарна, полиция, доброволци и екипи на общината започнаха да отводняват наводнените къщи, както и да разчистват пътното плътно.

Таня Христова – кмет на Община Габрово: "Хубавата новина е, че към настоящия момент няма бедстващи хора. Получаваме сигнали от различни точки на територията на общината. Има ситуации, които възникват в малките населени места и с техника и хора, с екипи, отреагираме на всяка една ситуация, разбира се, в синхрон с пожарната и другите институции. Има наводнени много къщи и сгради. Има наводнен и един трафопост, който вече е с приключило отводняване и предстои до часове електрозахранването в този квартал да се възстанови."

Няма затворени пътища към населените места, но движението е затруднено. Преустановено е движението на влаковете между Дряново и Плачковци.

