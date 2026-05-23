Кристиян Александров в предаването "Аз съм"

от Константин Джаркин
14-годишният перничанин, който се занимава с футбол и хокей на трева, е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта.

Кристиян Александров
Кристиян Александров е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 14-годишният перничанин е поел по интересна пътека. Той се занимава едновременно с футбол и хокей на трева - спортове, които имат дълбоки традиции в неговото семейство.

"Дядо ми ме е научил на всичко, което разбирам за футбола. Той е главната причина да започна да тренирам този спорт, както и Евро 2020. В пети и шести клас прекарах много време с моите приятели в часовете по Физическо възпитание и спорт да играем футбол - минимум по три пъти на ден! Там заобичах спорта още повече, защото това са най-хубавите ми спомени", сподели Александров.

"В хокея на трева пък баща ми е главният герой. Той ме научи да играя този спорт още на 7-8 години. Отборът ми е наистина фантастичен. Те ме подкрепят изключително много и това е причината да прогресирам толкова. Тази година получих две повиквателни от националния отбор за лагери", разкри младият талант.

14-годишният перничанин тренира футбол във ФК Академия Металург Перник и хокей на трева в NGS club Перник. Въпреки задълженията си към двата спорта, той успява да намери баланс между тях.

"Балансирането не е толкова трудно, колкото звучи. Имам 3-4 тренировки по футбол на седмица и 2-3 по хокей на трева. Ако има някаква промяна, е заради турнирния календар. Когато играем в първенството по футбол, гледам да съм по-постоянен там, за да мога да се боря за повече шансове. Три седмици, след като свърши първенството, пък се проведе държавен шампионат по хокей на трева и се фокусирах да съм по-постоянен там, за да се представим възможно най-добре", сподели той.

Кристиян Александров сподели към кой от двата спорта клони повече, но не затваря вратата към професионално развитие и в другия.

Кой спорт предпочита той - отговорът на този въпрос вижте във видеото!

Всички предавания от поредицата "Аз съм" може да намерите и в YouTube канала на БНТ!

