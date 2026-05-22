ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)

Новината съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев и беше потвърдена от министър Иван Демерджиев

От ГДБОП са заловили "прокурорския син", написа във Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Васил Михайлов е заловен в столичния квартал "Свобода".

"ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха. Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП", пише Кандев.

Той припомни, че преди месец е обявил, че Вътрешното министерство работи по случая с издирването на Васил Михайлов, известен и като прокурорския син от Перник.

    И министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев благодари на колегите от Министерство на вътрешните работи за задържането на Михайлов. Изключителна операция, голяма координация и професионализъм, написа Демерджиев във Фейсбук.

    Снимките публикува вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук

    В края на април служебният вътрешен министър Емил Дечев каза, че Михайлов е опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин.

    Михайлов се издирва от юни миналата година прокурорският син. Той беше обявен за общодържавно издирване. Софийският градски съд го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на четири години затвор за серия от побои.

    #залавяне #Георги Кандев #прокурорски син #Васил Михайлов

