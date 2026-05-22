Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за излежаване на присъдата му, съобщиха от прокуратурата

Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”.

Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано тази вечер и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че при операция от ГДБОП са заловили "прокурорския син" Васил Михайлов.