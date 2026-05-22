ЗАПАЗЕНИ

АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Запази
ахмед доган сериозна демокрация българия
Снимка: БТА
Слушай новината

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел отнемане на негови имоти, доходи и участия в търговски дружества.

Това съобщиха от пресцентъра на "Алианс за права и свободи" (АПС), в писмо до медиите, подписано от адвокат Веска Волева.

Ето пълния текст на писмото, изпратено до медиите:

Първоначално е подадено фалшиво заявление до службата по вписване, че уж г-н Доган подава молба за продажба на дяловете си във фирма „Сигда“ ООД, където той е мажоритарен собственик, а от своя страна тази фирма е собственик на други фирми, в които са имотите на г-н Доган. Въз основа на тази фалшификация е изваден и от борда на директорите на ТЕЦ Варна ЕАД.

От службата по вписване са се усъмнили в подписа и са дали указание за поправка, тъй като и нотариалната заверка не съответства на подадения документ. Следват нови машинации, като освен че подписът е фалшифициран е фалшифицирана и нотариалната заверка на подпис и съдържание. Нотариус е удостоверил, че подписа г-н Доган е положил лично, което не е истина.

Чрез нови натъкмявания /като самият фалшифициран подпис и нотариалната заверка не са върху документа - договор за прехвърляне на дялове/, а на отделен лист. Към тези документи е приложена декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от Данаил Папазов, където в изричен текст в декларацията се указва, че за невярна декларация се носи наказателна отговорност па чл. 313 от Наказателния кодекс. На базата на тези документи е вписано обстоятелството, че г-н Доган е изваден от управлението и собствеността на всички фирми.

За целта поръчахме графологична експертиза, която даде безапелационно заключение, че подписите са фалшифицирани.

Веднага след това започнаха операциите срещу нищо неподозиращия Доган, който не само по брутален начин бе изхвърлен от имотите си, но за отрицателно време двете много големи и в много добро състояние сгради в Бояна бяха разрушени до основи. Интересното е, че за издаване на документите за тези разрушения всички държавни органи са действали с невероятна бързина, невъзможна при обикновени случаи. Освен това при баталиите в Бояна държавата изпрати около 350 полицаи, за да осигуряват именно тези незаконни действия. И никой от властимащите не направи никакъв опит да провери и проучи основанията за тези действия. Събитието по изхвърлянето се разиграва на 12.04.2025 година, но и досега, въпреки жалбите, прокуратурата не е излязла с какъвто и да е окончателен акт. Просто държавата с цялата си мощ се е стоварила и поставила в услуга на едно лице, което е ясно за всички и чието подставено такова е Данаил Папазов.

Жестокостта и грубата сила, проявени от страна на държавата, могат да се сравнят единствено с действията на безогледен брутален режим. Те се ръководят от някакъв център, на който държавата е заложник.

Г-н Доган, чрез адвоката си, подаде жалба до прокуратурата и молба до съда като се надяваме при новите политически условия нещата да се разрешат по законов ред. В противен случай ще сезираме европейските институции, което ще навреди на държавата ни.

Веска Волева - адвокат

#Ахмед Доган #измама

