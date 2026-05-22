Външните министри на България и Република Северна Македония обсъдиха регионалната свързаност

Външните министри на България Велислава Петрова и на Република Северна Македония Тимчо Муцунски обсъдиха регионалната свързаност в рамките на Срещата на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Фокус бе поставен върху подобряването на регионалната свързаност, като двамата събеседници потвърдиха стратегическото значение на ускореното изграждане на Коридор VІІІ за благоденствието, устойчивостта и сигурността на региона и Европа. В частност необходими са конкретни стъпки по съвместното изграждане на трансграничния железопътен тунел след влизането в сила на Междуправителственото споразумение от 6 ноември 2025 г.

Министър Петрова потвърди последователната позиция на България, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти към ЕС в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е единствената гаранция за устойчив напредък на Република Северна Македония по пътя й на присъединяване към ЕС. Министър Петрова заяви още, че за България въпрос от приоритетно значение ще продължи да бъде гарантирането в пълна степен на правата на македонските българи.