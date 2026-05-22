Посещение при папата: Българската делегация беше приета от Лъв XIV

Николай Минков
Снимка: © Vatican Media
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Икона на свети Иван Рилски, покровителят на българите, подари председателят на парламента Михаела Доцова на папа Лъв 14 XIV. Тя е начело на парламентарна делегация в Рим и Ватикана в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий и славянската писменост и култура.

Днес приключи официалното двудневно посещение на българската делегация в Рим и Ватикана по случай 24 май. Кулминацията беше аудиенцията при папа Лъв XIV, в рамките на която председателят на Народното събрание Михаела Доцова и Негово Светейшество обсъдиха редица важни теми, но акцентът беше един – нуждата от повече усилия за постигане на траен мир. Михаела Доцова подари икона на свети Иван Рилски, а Негово Светейшество върна жеста с плакет. Парламентарната делегация подари и чипровски килим – символ на дългогодишните взаимоотношения между православието и католицизма. Чипровци е първото българско селище, което приема католическата вяра.

Срещата на Михаела Доцова с папа Лъв XIV продължи повече от времето, определено по протокол. Двамата обсъдиха различни теми, но акцентираха върху нуждата от постигане на мир на планетата.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Папа Лъв XIV предаде и очаква от България като държава, разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете за мир и изпрати своята благословия към целия български народ."

Доцова покани Светия отец да посети България.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Той каза, че в най-близко време ще обсъди възможността, така че се надявам наистина да продължим тази традиция на посещение. Това е традиция на единство на католическата и православната религия, защото християнството е едно и то е съборно и единно."

По-късно парламентарната делегация присъства на православна света литургия в храма "Сан Клементе" отслужена от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний.

Антоний, Западно- и Средноевропейски митрополит: "Когато честваме деня на Светите братя Кирил и Методий в сърцето на Вечния град Рим, ние отправяме послание към децата си да обичат България и да я носят в сърцето си."

Българката делегация положи венец в криптата на свети Константин-Кирил Философ в храма "Сан Клементе".
Посещението в Рим и Ватикана завърши с поднасяне на цветя пред паметната плоча в базиликата "Санта Мария Маджоре", където за първи път са осветени славянската азбука и славянските религиозни книги.

