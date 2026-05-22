Ангел Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява

Ще се наложи да бъде изтеглен някакъв нов дълг, но се очакват точните разчети от Министерството на финансите, каза зам.-председателят на парламента от "Прогресивна България" Ангел Ангелов в "Още от деня".

Той отново подчерта, че целта е в бюджета за догодина да бъде достигнат 3% дефицит. Ангелов обясни, че обявеното 10% съкращение в администрацията не означава масови уволнения.

Ангел Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Категорично няма да има масови уволнения. Напротив, дори искам да подчертая, че е възможно да има звена, структурни звена, където да има и назначения, новоназначени както в Комисията за защита на конкуренцията, така и в Комисията за защита на потребителите. Например, където се очаква да имат много-много-много-много отговорности."

Ангел Ангелов обясни още, че от септември се очаква да бъдат обявени около една четвърт от очакваните 10% съкращенията в администрацията, а останалите да са факт през 2027 г.

По думите на Ангелов, приетият днес на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията повтаря частично философията на закритата Антикорупционна комисия, но има и разлики.

Ангел Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Това, което искам да подчертая ясно тук и за вашите зрители е, че новото нещо е надпартийният характер при избора на членовете на комисията. Това е изключително важно и не би го определил като липса на каквато и да било промяна. Напротив, това отново е част от очакванията и възможността, която ще предоставим за оптимизация и пълноценно функциониране на въпросната комисия."

По повод промените в правилника на НС и критиките на опозицията за ограничение на правата им, Ангелов коментира:

Ангел Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Не смятам, че опозицията по какъвто и да било начин е ограничена или са ограничени правата на опозицията. Нищо в този правилник не е ново, нищо не е изненадващо. Напротив, взаимствали сме добри практики от предишни Народни събрания, включително и за събирането на подписи и за създаването на временни комисии."

