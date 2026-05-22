Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото

Зарков заяви, че БСП има мисия да възстанови лявото политическо представителство

Докато не се изтърбуши това диванче, напред няма да се върви. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието и председател на БСП Крум Зарков в студиото на „Още от деня“. Повод за коментара му стана решението на Софийския градски съд, който призна Петьо Петров - Еврото за виновен по дело за документна измама, но вместо наказателна отговорност му наложи административна глоба. Междувременно той отново е обявен за издирване по друго дело.

Крум Зарков, председател на БСП: "Това, което се случи в съда, е очаквано. Това, което обаче е добре, е, че темата отново е на дневен ред. Всеки път, когато се спомене публично Петьо Еврото, когато се припомни тази афера, е за добро. Институциите все още не успяват да си свършат работата по нея."

Според него общественият натиск остава единственият механизъм за реална промяна.

Крум Зарков, председател на БСП: "Единственият ни шанс да минем крачка напред е да упражняваме граждански натиск. Докато не се изтърбуши това диванче, докато не се разкрият политическите опекуни, ние може да променяме серия закони, но напред няма да се върви."

Зарков сравни аферата "Осемте джуджета" със случая КТБ.

Крум Зарков, председател на БСП: "Петьо Еврото за съдебната система е това, което КТБ беше за политическата - зараза, която години наред влияе на процесите по нездравословен начин."

По думите му предложеният Закон за съдебната власт сам по себе си няма да доведе до дълбока реформа.

Крум Зарков, председател на БСП: "Това е законодателство върху една патология. То се опитва да постави в някакви законови рамки ситуация, в която един конституционно установен орган е отишъл три години извън мандата си."

Той предупреди, че истинската промяна зависи от избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, също така и от воля да се стигне докрай по аферите "Осемте джуджета" и "Нотариуса".

На въпроса как оценява първите действия на новото управление, той заяви, че е рано за окончателни оценки. Според Зарков пред кабинета стоят три сериозни риска:

Крум Зарков, председател на БСП: "Единият е управленски – реални резултати да не дойдат, особено по отношение на цените. Другият е политически – да няма истинска промяна в съдебната система. Третият е психологически – новата власт да не се отдаде на арогантност, която често е заразявала други власти.“

Коментирайки състоянието на БСП след изборната загуба, Зарков призна, че ударът е бил тежък, но подчерта, че партията има мисия да възстанови лявото политическо представителство.

Крум Зарков, председател на БСП: "Става дума за много по-дълбок въпрос от това да се спаси партията. Големите проблеми на България са продукт на една порочна система. Система, която съкрати българския народ с една трета, обезлюди половин България и превърна схемата, а не труда, в гаранция за успех."

По думите му в страната има "обективна необходимост от силно ляво политическо представителство".

Той коментира и темата за президентските избори, като заяви, че кандидатурата на вицепрезидента Илияна Йотова "е на масата".

