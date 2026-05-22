Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело

Софийската градска прокуратура ще състави и внесе в съда протест срещу осъдителната присъда на Петьо Петров - Еврото и ще поиска той да бъде признат за виновен по всички обвинения, съобщиха от прокуратурата.

Вчера Софийският градски съд призна за виновен бившия следовател Петьо Петров за изготвяне на фалшиви документи и му наложи административно наказание – глоба в размер на 2556 евро. Освен това съдът отмени постоянния му арест и оттегли Европейската заповед за арест срещу него.

Прокуратурата счита, че постановената присъда е необоснована и издадена в противоречие с изискванията на закона, поради което ще изготви протест. Конкретните доводи ще бъдат допълнени, след като съдът изготви мотивите си и наблюдаващият прокурор се запознае с тях.

Същевременно по друго дело, водено под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура, с постановление на наблюдаващ прокурор Петьо Петров е привлечен като обвиняем за изнудване. Досъдебното производство е спряно поради отсъствието му.

С оглед на постановената вчера присъда, с която съдът снема Петьо Петров от издирване, незабавно с постановление от същия ден на наблюдаващия прокурор по делото за изнудване бе възложено на органите на СДВР обвиняемият Петьо Петров да бъде обявен за общодържавно издирване.