БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:50 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Възстановяването на Антикорупционната комисия е обвързано с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентът възстанови антикорупционната комисия, която е условие за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Комисията е наследник на действащата до началото на годината идентична комисия, която беше закрита от тогвашното мнозинство в парламента, като правомощията бяха прехвърлени на ГДБОП.

Действително възстановяването на антикорупционната комисия е обвързано с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като Европейската комисия е спряла над 258 милиона евро. Така новата комисия ще бъде петчленна – един от членовете ще се избира от Народното събрание, един ще бъде назначаван от президента, по един ще бъде избиран от общите събрания на ВКС и ВАС, и един от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на новата антикорупционна комисия ще бъде петгодишен, без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание.

52 групи лица са включени като заемащи висши държавни длъжности и на практика могат да бъдат обект на наблюдение от новата антикорупционна комисия. Сред тях са президентът и вицепрезидентът, народните представители, българските евродепутати, както и конституционните съдии, ръководители в съдебната власт и български еврокомисари.

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Когато имаме разследване от страна на този орган, той няма да дублира действията и функциите на други органи в страната. Защо? Защото това дава възможност за класифицираната информация да бъде обработвана с бързина и оперативност от разследващите инспектори и да има цялостно разследване, което да се извършва от един екип."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Антикорупционната комисия беше използвана като бухалка. Надявам се, че всички сме си извлекли поука, опит и няма да е същото. Ако е същото, е лошо.“

Надежда Йорданова, „Демократична България“: „Запазваме си обаче нашите възражения и скептицизъм относно това комисията за противодействие на корупцията да има разследващи функции. Без реформа, без ефективно действаща и демократично отчетна прокуратура, ние не можем да имаме ефективна борба с корупцията.“

Мирослав Иванов, „Продължаваме Промяната“: „Много бизнесмени, много хора, заемащи важни длъжности, ще поискат, колеги от "Прогресивна България", ваша протекция. И от вашата воля зависи дали този орган ще работи по нов начин, каквито са заявките тук, или ще работи по стария начин.“

Петър Петров, „Възраждане“: „През последните две години имаме по една осъдителна присъда срещу лица, заемащи публични длъжности. И това, което в момента се опитвате да приемете като реално възкреси един неработещ орган, няма да доведе до абсолютно никаква борба срещу корупцията.“

На въпрос на БНТ дали управляващите са взели всички възможни мерки така, че антикорупционната комисия да не се използва като политическа бухалка, премиерът Румен Радев заяви, че очаква сериозен дебат в пленарната зала, така че да бъдат приети законодателните промени и да не ставаме свидетели на сценарии, каквито сме виждали назад във времето.

#52-рото Народно събрание # "Възраждане" #"Продължаваме промяната" #"Демократична България" #антикорупционна комисия # ГЕРБ

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
2
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
3
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
4
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
5
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около "Евровизия 2027": 18 000 евро за четири нощувки
6
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
След съдебното решение за Петьо Еврото: Коментари в парламента за решението на първа инстанция
Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенция по вписванията
Чете се за: 02:55 мин.
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
Българската делегация беше приета от Лъв XIV Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква
Чете се за: 01:00 мин.
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по друго дело
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този път по...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация Румен Радев: Няма да има механично съкращение в държавната администрация
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието Министър Абровски заяви, че ще се бори с олигархията в земеделието
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Чете се за: 07:55 мин.
Спорт
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
90-годишен лекар продължава да лекува пациенти в петричко село
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ