На първо четене: Парламентът възстанови антикорупционната комисия

Парламентът възстанови антикорупционната комисия, която е условие за получаване на част от плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост. Комисията е наследник на действащата до началото на годината идентична комисия, която беше закрита от тогвашното мнозинство в парламента, като правомощията бяха прехвърлени на ГДБОП.

Действително възстановяването на антикорупционната комисия е обвързано с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като Европейската комисия е спряла над 258 милиона евро. Така новата комисия ще бъде петчленна – един от членовете ще се избира от Народното събрание, един ще бъде назначаван от президента, по един ще бъде избиран от общите събрания на ВКС и ВАС, и един от Висшия адвокатски съвет.

Мандатът на новата антикорупционна комисия ще бъде петгодишен, без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий. На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание.

52 групи лица са включени като заемащи висши държавни длъжности и на практика могат да бъдат обект на наблюдение от новата антикорупционна комисия. Сред тях са президентът и вицепрезидентът, народните представители, българските евродепутати, както и конституционните съдии, ръководители в съдебната власт и български еврокомисари.

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Когато имаме разследване от страна на този орган, той няма да дублира действията и функциите на други органи в страната. Защо? Защото това дава възможност за класифицираната информация да бъде обработвана с бързина и оперативност от разследващите инспектори и да има цялостно разследване, което да се извършва от един екип."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Антикорупционната комисия беше използвана като бухалка. Надявам се, че всички сме си извлекли поука, опит и няма да е същото. Ако е същото, е лошо.“ Надежда Йорданова, „Демократична България“: „Запазваме си обаче нашите възражения и скептицизъм относно това комисията за противодействие на корупцията да има разследващи функции. Без реформа, без ефективно действаща и демократично отчетна прокуратура, ние не можем да имаме ефективна борба с корупцията.“

Мирослав Иванов, „Продължаваме Промяната“: „Много бизнесмени, много хора, заемащи важни длъжности, ще поискат, колеги от "Прогресивна България", ваша протекция. И от вашата воля зависи дали този орган ще работи по нов начин, каквито са заявките тук, или ще работи по стария начин.“

Петър Петров, „Възраждане“: „През последните две години имаме по една осъдителна присъда срещу лица, заемащи публични длъжности. И това, което в момента се опитвате да приемете като реално възкреси един неработещ орган, няма да доведе до абсолютно никаква борба срещу корупцията.“

На въпрос на БНТ дали управляващите са взели всички възможни мерки така, че антикорупционната комисия да не се използва като политическа бухалка, премиерът Румен Радев заяви, че очаква сериозен дебат в пленарната зала, така че да бъдат приети законодателните промени и да не ставаме свидетели на сценарии, каквито сме виждали назад във времето.