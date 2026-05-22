Михаела Доцова подари икона на „Св. Иван Рилски“ на главата на Римокатолическата църква

Икона на „Свети Иван Рилски“ - най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития и най-величествен манастир в България - Рилския манастир подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на римокатолическата църква.

От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим. През XVI–XVII век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световноизвестните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол.