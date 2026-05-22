По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
ЗАПАЗЕНИ

Как британският посланик опозна българската култура?

Седмица дипломатът живее в дома на семейство от Пловдив

За баницата и лютеницата, най-трудната дума на български и изненадата от това, че българите обичат да пият чаша ракия със салатата вечер - всичко това научава в едно българско семейство британският посланик в София Натаниел Копси, месеци преди официално да встъпи в длъжност през 2024 година. За седмица дипломатът живее в дома на семейство Стойчеви от Пловдив. Още в Лондон той учи български език, но всичко онова, на което не могат да го научат курсовете, го разбира от своето българско семейство, както самият той ги нарича.

Британският посланик живее една седмица в дома на семейството на Руска и Костадин Стойчеви през февруари 2024 г. Девет месеца по-късно той връчва акредитивните си писма. Посланикът споделя, че любимото му българско ястие е лютеница, както и че е играл хоро и ръченица.

Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: „В България семейството е много важно. За мен беше голямо удоволствие да съм при Рокси и нейното семейство. Научих толкова много различни неща за България и българската култура, българските навици.“

Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: „Много ми харесва да чета българската литература и българските писатели. За съжаление ми е трудно да чета Иван Вазов. Празникът на светите Кирил и Методий е много специален момент не само в България, а и за всяка страна, която използва кирилицата. Това е момент да сме благодарни към нашите учители, които са ни помогнали да имаме училища.“

Ролята на приемното семейство за дипломати е да им покаже как живее едно българско семейство. Първият посланик в дома на Рокси е бил Н. Пр. Джонатан Алън през 2012 г.

#Натаниел Копси #български език #посланик #Великобритания

По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация
По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация
Васил Тодоров, БТПП: Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата
КТ „Подкрепа": Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен
24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Втората задължителна матура започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
НА ЖИВО: Депутатите разглеждат възстановяване на Антикорупционната комисия
САЩ изпращат 5000 войници в Полша
Как британският посланик опозна българската култура?
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Продължава срещата на НАТО в Швеция, обсъжда се съкращаване на...
Асоциация на овцевъдите: Няколко големи производители диктуват...
