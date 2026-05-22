БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Тодоров, БТПП: Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази

Трансформацията от лева в евро даде възможност на някои търговци необосновано да повишат цени, заяви заместник-председателят на БТПП

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата, а не бъде обвързана нетната минимална работна заплата към средната, заяви Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата в студиото на „Денят започва“.

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Не се говори за ръста на минималната работна заплата през последните години с над 12%, което, противно на очакванията на предишния министър на финансите, не влияе само върху минималните работни заплати, а влияе върху ръста на работните заплати на всички нива в предприятията, защото един работодател, за да запази паритета на възнагражденията между отделните нива, длъжности и отговорности, освен на най-ниското ниво, трябва да повиши съответния процент възнагражденията на всички нива по веригата. Ако всяка година се повишава минималната роботна заплата"

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "И към настоящия момент в Закона за защита на конкуренцията съществува механизъм и процедура за установяване на господстващо положение. Тоест регулаторният орган в момента има съответните законови правомощия да констатира незаконосъобразни или отклоняващи се от нормалната пазарна практика поведения на по-големи пазарни играчи. Така че в не очакваме това съвместно господстващо положение и новата регулация да окажат съществено влияние върху пазара."

Тодоров подчерта, че трансформацията от лева в евро е дала възможност на някои търговци необосновано да повишат цените.

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Трансформацията от лева в евро даде възможност на някои търговци необосновано да повишат цени. Но и към настоящия момент регулаторните органи имат инструменти и възможности да следят и да осъществяват контрол на пазара."

Тодоров определи като "екзотична" формулираната презумпция за виновност спрямо търговци, при която те трябва да доказват липсата на нелоялна търговска практика

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Беше екзотично за нас да видим формулировката за създаване на презумпция за виновност по отношение на конкретни търговци, за които има данни, без да се посочва какви, ако не успеят да докажат липсата на нелоялна търговска практика. Забележете – те трябва да доказват наличие на отрицателен факт, тоест несъществуваща търговска практика, което е противоречиво на българското право, тъй като в него се доказват положителни, а не отрицателни факти."

Вижте повече във видеото

#мерки за цени #Васил Тодоров #Българска търговска промишлена палата

Последвайте ни

ТОП 24

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
1
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
2
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
3
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
4
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
5
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
6
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Общество

По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация
По вариант 6 ще работят зрелостниците на втората матура по професионална квалификация
КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен КТ „Подкрепа“: Подходът 10% от бюджета навсякъде е тотално грешен
Чете се за: 02:05 мин.
24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет 24 000 зрелостници се явяват на матура по профилиращ предмет
Чете се за: 01:52 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Чете се за: 00:45 мин.
Втората задължителна матура започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа Втората задължителна матура започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
Чете се за: 01:00 мин.
Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Пламен Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Втората задължителна матура започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа Втората задължителна матура започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
САЩ изпращат 5 000 войници в Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Среща на НАТО в Швеция: Съкращаване на военното присъствие на САЩ в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ