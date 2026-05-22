Васил Тодоров, БТПП: Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата

Справедливо покачване на цените ще има, когато се въведе механизъм за определяне на минималната работна заплата, а не бъде обвързана нетната минимална работна заплата към средната, заяви Васил Тодоров от Българската търговско-промишлена палата в студиото на „Денят започва“.

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Не се говори за ръста на минималната работна заплата през последните години с над 12%, което, противно на очакванията на предишния министър на финансите, не влияе само върху минималните работни заплати, а влияе върху ръста на работните заплати на всички нива в предприятията, защото един работодател, за да запази паритета на възнагражденията между отделните нива, длъжности и отговорности, освен на най-ниското ниво, трябва да повиши съответния процент възнагражденията на всички нива по веригата. Ако всяка година се повишава минималната роботна заплата"

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "И към настоящия момент в Закона за защита на конкуренцията съществува механизъм и процедура за установяване на господстващо положение. Тоест регулаторният орган в момента има съответните законови правомощия да констатира незаконосъобразни или отклоняващи се от нормалната пазарна практика поведения на по-големи пазарни играчи. Така че в не очакваме това съвместно господстващо положение и новата регулация да окажат съществено влияние върху пазара."

Тодоров подчерта, че трансформацията от лева в евро е дала възможност на някои търговци необосновано да повишат цените.

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Трансформацията от лева в евро даде възможност на някои търговци необосновано да повишат цени. Но и към настоящия момент регулаторните органи имат инструменти и възможности да следят и да осъществяват контрол на пазара."

Тодоров определи като "екзотична" формулираната презумпция за виновност спрямо търговци, при която те трябва да доказват липсата на нелоялна търговска практика

Васил Тодоров, заместник-председател на БТПП: "Беше екзотично за нас да видим формулировката за създаване на презумпция за виновност по отношение на конкретни търговци, за които има данни, без да се посочва какви, ако не успеят да докажат липсата на нелоялна търговска практика. Забележете – те трябва да доказват наличие на отрицателен факт, тоест несъществуваща търговска практика, което е противоречиво на българското право, тъй като в него се доказват положителни, а не отрицателни факти."



