САЩ изпращат 5 000 войници в Полша

Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5 000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа.

В социалната си мрежа Тръмп написа:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5 000 войници в Полша."

В началото на май Пентагонът обяви, че Вашингтон ще изтегли 5 000 войници от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Иран „унижава“ Съединените щати на масата за преговори.

