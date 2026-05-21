Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026

Международно признание за БНТ. Кореспондентът на "По света и у нас" в Бургас Елеана Цанова с отличеие от европейските награди за регионална телевизионна журналистика CIRCOM 2026.



Елеана получава признание за професионализма, смелостта и човешкия поглед в отразяването на едно от най-тежките бедствия у нас - потопа в Елените. Церемонията по награждаването е тази вечер във Финландия, а 272 продукции на обществени телевизии от цяла Европа се борят за отличията.

Елеана Цанова, кореспондент на БНТ в Бургас: „Тази награда е огромна чест, но и голяма отговорност. „Елените“ беше трагедия, която за секунди отне домове и човешки животи. Нашата работа на терен не беше просто да покажем мащаба на бедствието, но и да търсим истината и отговорността за него. Благодаря на оператора си Никола Генчев за професионализма и силата на кадрите, без които не може телевизионната журналистика. Благодаря на БНТ за доверието, подкрепата и свободата да правим журналистика с отговорност към хората.“

Елеана Цанова е единственият награден български журналист.