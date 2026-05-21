Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково с устройства за подсказване

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:22 мин.
време матури 000 гимназисти явят държавен изпит професионална квалификация
Опит за измама на матурата по БЕЛ. 11 зрелостници в хасковската езикова гимназия бяха хванати с технически устройства за подсказване по време на изпита. Как се е стигнало до разкриването на схемата?

На матура по български език и литература в езиковата гимназия в Хасково се явяват дванайсетокласници от различни училища в града. Освен учителите, които следят да не се преписва в класните стаи, извън сградата патрулират и полицаи. На един от дежурните униформени му направило впечатление особено поведение на няколко души в паркирани до учебното заведение автомобили. Полицаят решил да направи проверка.

Деян Янев, директор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров: "При разпит на лицата в автомобилите полицейският инспектор установява имената на тези, с които те имат връзка в училището."

Последвал внимателен преглед на записите от видеонаблюдението и проверка в установяване на учениците, които разполагат с техника за подсказване.

Деян Янев, директор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров: "Тъй като се получава известен шум при предаване на сигнал, а обикновено застават така, подпирайки се и просто влязох в залите и направих проверка."

Посочените ученици сами признали за измамата.

Деян Янев, директор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров: "Признаха, че разполагат с такива устройства, и че участват в тази схема за преписване."

В 11 зрелостника са открити устройства.

Част от тях е миниатюрна слушалка, която се пъха в ухото и се изважда с помощта на магнит.

Деян Янев, директор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров: "Всеки един такъв опит за преписване е опит да се ощетят онези ученици, които са най-добре подготвени, онези, които със собствени сили се опитват да постигнат добър резултат."

От гимназията предлагат по време на изпити училищата да използват устройства за заглушаване. А хванатите с бръмбари ученици ще могат да се явят отново на матура през лятото.

