Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция

Отново дълги дебати във временната комисия за работата на Народното събрание. Депутатите се събраха извънредно, след като вчера заседаваха близо 6 часа. Днес във фокуса на дискусиите бяха времето за изказване от трибуната, запознаването със законопроекти и времето за почивка.

Росица Кирова, депутат от ГЕРБ-СДС: „Разглеждането едновременно на законопроекти, третиращи една и съща материя, улеснява и администрацията, и Министерския съвет, и всички заинтересовани страни.“

Мирослав Иванов, депутат от „Продължаваме промяната“: „Вие със силата на мнозинството си давате абсолютно всички правомощия. Няма никакво уважение към опозицията.“

Искра Михайлова, депутат от „Възраждане“: „Вие с този текст казвате – колеги от опозицията може би никога няма да имате предложение, което да влезе в пленарна зала.“

Димитър Здравков, депутат от „Прогресивна България“: „Правя формално предложение да изтеглим предложението за отпадане на 2/3.“