Продължава спорът между управляващи и опозиция за промените в правилника на депутатите

Снимка: БТА
Втори ден продължава размяната на реплики между опозиция и управляващи за правилника на Народното събрание. Според опозицията предложенията на "Прогресивна България" ограничават правата им и заглушават гласа им. Управляващите се защитиха с тезата, че искат нов подход на работа.

Темата е доколко легитимни са новите предложения на "Прогресивна България" за начина на работа на Народното събрание.

Според опозицията в лицето на "Демократична България" и "Възраждане", идеите са в разрез с парламентаризма и Конституцията, а посланието на управляващите е ясно - опозицията да не пита, да не критикува и да не пречи на предварително написания сценарий.

Сред предложенията на управляващата формация е намаляване на времето за изказване от трибуната, създаването на времени комисии да се случва с подписите на 48 депутатия, но толкова имат само от "Прогресивна България".

Ограничана се и възможността да бъдат изслушвани министри в дения на опозицията всяка първа сряда от месеца. От "Прогресивна България" се защитиха с мотива, че това не са нови правила и целта е не да се ограничават правата на опозицията, а да създаде нов подход на работа на Народното събрание. Те смятат, че създаването на временни комисии с 48 депутати не е много трудно.

Надежда Йорданова, депутат от "Демократична България": "Демокрацията умира зад затворени врати, парламентът се съхранява с дебат, с опозиция, която има силен глас и с власт, която е отчетна."

Петър Петров, депутат от "Възраждане": "Предложените от групата на Румен Радев промени противоречат на конституцията, на принципа на правовата държава, на принципа на това, че България е държава с парламентарно управление, на принципа по чл 62 за парламентарен контрол върху изпълнителната власт, тъй като една от сериозните промени орязват правомощията на народни представители - ограничават възможността да отправят въпроси, да питат, да търсят информация от министри по реда на чл 139, да не забравяме и правото да изискват информация за публични задължения, да изискват документи, да изискват изслушвания във всяка първа сряда от месец."

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България": "Нашата цел е да не се занимава парламентът с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл, да не изпадаме в дребнотемие, да се съсредоточим върху това как се правят законопроекти и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено. Да можем да направим повече от 5 законопроекта на седмица."

Депутатите се захващат с предложените промени във временната комисия от 14.30 часа.

