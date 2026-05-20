Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина, каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев. По думите му по казуса в годините са използвани различни процедурни хватки.
"Надяваме се най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели", каза той.
По думите му делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите, а решението за собствеността на парцела предстои на втора инстанция, като на първа е решено в полза на Общината.
снимки: БГНЕС
"Надяваме се собствениците на автокъщата доброволно да преместят колите, ако не – ние ще ги преместим, за да можем да продължим с дейността", добави Терзиев.