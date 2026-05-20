DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
ексклузивно dara студиото бнт щастлива съм целия свят обърнал глава българия
С пълно единодушие Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет във Варна подкрепи предложението варненската певица DARA да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна" за изключителния ѝ принос към българската музика и международния престиж на страната ни.

Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големия ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух.

Дарина Йотова – DARA, която е родом от Варна, е първата българска изпълнителка, спечелила престижния конкурс "Евровизия". Победата ѝ беше определена като историческа, след като DARA триумфира с рекорден резултат и убедителна преднина пред класирания на второ място представител на Израел. За първи път от 17 години насам вотът на журито и публиката съвпадна напълно. След победата на DARA, България ще бъде домакин на конкурса през 2027 година.

