Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин

Пекин и Москва трябва да си помагат - това заяви китайският президент Си Дзинпин по време на срещата с руския си колега Владимир Путин. Според Путин, отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен доставчик.

Освен двустранните отношения, двамата лидери се очаква да коментират регионалните въпроси и международните конфликти.

Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани и редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори.

снимки: БТА

Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин, също на двудневно посещение, беше и американския държавен глава Доналд Тръмп.



