БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежи, градушки, гръмотевични бури и силен вятър до края на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Интензивни валежи, локални градушки, гръмотевични бури и силен вятър се очакват до края на тази седмица. И в близките часове в южната половина от страната ще има райони с валежи и гръмотевици, а след полунощ ще завали в Източна България.

Утре по-значителна облачност ще има над източната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморското ни крайбрежие и в София – около 21°. Ще духа умерен, в източните райони – силен вятър от север-северозапад, с пориви до около 90 км/ч. В следобедните часове се очакват интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност, първо в Източна, а до вечерта – и в Централна България. Има условия и за градушки.

По Черноморието също на много места ще има валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа временно силен вятър от север-северозапад.

И в планините ще духа умерен и силен северен вятър. И там в следобедните часове ще има валежи и гръмотевици, с малка вероятност в масивите от Западна България.

В по-голямата част от Европа ще бъде слънчево, а на места в Испания – вече и горещо, с температури над 30°. Ще има райони с дъжд и гръмотевици, но най-интензивни и значителни по количество валежи се очакват в Украйна и в източните части от Балканите. Причината – многоцентров циклон, който ще продължи да определя времето и в нашата страна.

И в четвъртък валежи и гръмотевици ще има на повече места в Източна България, както и в планините. През следващите дни, до края на седмицата, на много места в цялата страна ще вали, в отделни райони, временно интензивно, с гръмотевични бури и с условия за градушки. Повече слънчеви часове се очакват в неделя, в Североизточна България. Максималните температури през повечето дни, с изключение на четвъртък, ще се задържат по-ниски от обичайните за това време от годината.

#интензивни валежи #опасност от градушки #времето #гръмотевични бури #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на България след дузпи
1
ЦСКА се измъчи, но надви Локомотив Пловдив и спечели Купата на...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и могат да бъдат опасни
3
Мечки слизат в села в Благоевградско: Хищниците търсят храна и...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
5
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
6
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Времето

Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък Код жълто за значителни валежи в Източна България и в четвъртък
Чете се за: 01:55 мин.
По-интензивни валежи от дъжд и райони с гръмотевична дейност По-интензивни валежи от дъжд и райони с гръмотевична дейност
Чете се за: 02:25 мин.
Жълт код: Валежи и гръмотевични бури в Източна България днес и утре Жълт код: Валежи и гръмотевични бури в Източна България днес и утре
Чете се за: 01:45 мин.
Жълт код за валежи и силен вятър в Източна България Жълт код за валежи и силен вятър в Източна България
Чете се за: 02:35 мин.
Облаци и дъжд над страната в сряда Облаци и дъжд над страната в сряда
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Съдът допусна нов разпит и видеотехническа експертиза по делото...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ