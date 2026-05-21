„Bangaranga“ като търговска марка: Фирми вече подават заявления за регистрация

Нарастващ интерес от страна на бизнеса към думата „Bangaranga“. Фирми са подали заявления за регистрация на заглавието на песента на DARA като търговска марка.

„Bangaranga“ може да се появи върху храни, напитки и различни продукти. Подобни заявки вече са вписани в регистъра на търговските марки на Патентното ведомство. Хазартна компания също е поискала регистрация на марката за целия Европейски съюз. Въпросът е възможно ли е това да се случи на практика.

Диана Попова, адвокат: „За мен казусът е дали певицата и звукозаписната компания искат да се свързват с хазартна компания, дали това е желано от тях. Може да се спори по закон доколко е необходимо. Но когато говорим за такива имена, свързани с известни личности, винаги преценката е по-особена, защото конкретната личност се свързва с търговската марка.“

Според адвоката, подала заявлението в Европейския регистър, няма проблем.

д-р Ралица Заякова-Крушкова, адвокат: „Няма казус, защото системата за защита на търговска марка действа на принципа „first to file“ – първият, който подаде заявката, получава защита, ако премине процедурата без проблеми. Ако не беше направено от български компании, това щеше да се случи от чуждестранни компании.“

Дали е налице недобросъвестно заявяване на думата „Bangaranga“ пред компетентните органи ще бъде въпрос на последваща проверка и решение. Друга фирма у нас също е поискала регистрация на търговската марка в Патентното ведомство.

Адвокатите обаче са единодушни, че авторските и сродните права не са нарушени.