БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

„Bangaranga“ като търговска марка: Фирми вече подават заявления за регистрация

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Запази
„Bangaranga“ като търговска марка: Фирми вече подават заявления за регистрация
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нарастващ интерес от страна на бизнеса към думата „Bangaranga“. Фирми са подали заявления за регистрация на заглавието на песента на DARA като търговска марка.

„Bangaranga“ може да се появи върху храни, напитки и различни продукти. Подобни заявки вече са вписани в регистъра на търговските марки на Патентното ведомство. Хазартна компания също е поискала регистрация на марката за целия Европейски съюз. Въпросът е възможно ли е това да се случи на практика.

Диана Попова, адвокат: „За мен казусът е дали певицата и звукозаписната компания искат да се свързват с хазартна компания, дали това е желано от тях. Може да се спори по закон доколко е необходимо. Но когато говорим за такива имена, свързани с известни личности, винаги преценката е по-особена, защото конкретната личност се свързва с търговската марка.“

Според адвоката, подала заявлението в Европейския регистър, няма проблем.

д-р Ралица Заякова-Крушкова, адвокат: „Няма казус, защото системата за защита на търговска марка действа на принципа „first to file“ – първият, който подаде заявката, получава защита, ако премине процедурата без проблеми. Ако не беше направено от български компании, това щеше да се случи от чуждестранни компании.“

Дали е налице недобросъвестно заявяване на думата „Bangaranga“ пред компетентните органи ще бъде въпрос на последваща проверка и решение. Друга фирма у нас също е поискала регистрация на търговската марка в Патентното ведомство.

Адвокатите обаче са единодушни, че авторските и сродните права не са нарушени.

Диана Попова, адвокат: „Няма проблем под една и съща марка да се произвежда луканка, тоалетна хартия, това да бъде име на маркетингова агенция, защото релевантният кръг от потребители е различен и няма как да се направи объркване от потребителите.“

д-р Ралица Заякова-Крушкова, адвокат: „Няма правни пречки това да бъде защита на марка в коренно различна индустрия от музикалната. Това се вижда от класовете, в които е заявена.“

#Бангаранга #"Евровизия 2026" #Марка

Водещи новини

Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим Българската парламентарна делегация, водена от председателя на НС Михаела Доцова, пристигна в Рим
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Съдът допусна нов разпит и видеотехническа експертиза по делото...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не споделям...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Шивашката индустрия у нас е под натиска на евтиния внос от Китай
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Аксиос: Тръмп и Нетаняху са се скарали за това как да продължи...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ