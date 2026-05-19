Пътят на една мечта: DARA вдъхнови цяла България

Победата на "Бангаранга" връща "Евровизия" на Балканите за първи път от 19 години. А феновете бяха в истинска ефуфория през последните два часа.

Фенове, присъстващи на площад "Княз Александър I Батенберг" споделят: "Победата на DARA изпълни сърцата на всички ни, песента е страхотна и Дара също е страхотна. Много те обичаме, DARA!"



"Много често ми казват, че приличам на DARA, аз не го виждам, но го приемам като истински комплимент, тя е страхотна, много е красива."

- Да имам успех като DARA и да стана олимпийска шампионка по фигурно пързаляне.

БНТ: На какво те научи DARA, че може би метчите се сбъдват?

- Да, че България е способна на всичко! Да вярваме в себе си. Също така, тя популяризира страната ни и така може да сме по-напред в някои класации."

"Тя прослави България, ние се гордеем изключително много с нея и с нейното постижение. За нас е огромна радост да сме тук." БНТ: Какъв пример ви дава тя? Всичко е възможно нали?

- Да, че всичко е възможно и ако има някой мечти, като тя, да отиде на "Евровизия" и по пътя на мечтите има трудности.



"Радост, гордост, самочувствие, искам да кажа специално на DARA: DARA, ти си велика, моето момиче!"

Присъстващите благодариха на БНТ и Столична община за организацията на събитието и си пожелаха да има още такива поводи, които да ни обединяват.