През пет пропускателни пункта ще минават зрителите на концерта за победата на DARA на "Евровизия"

През пет пропускателни пункта ще бъдат допускани зрители на концерта в София за отпразнуване на победата на DARA на „Евровизия“. Това обясни на брифинг гл. инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българска народна банка и на Народно събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на „Княз Александър I” между Градската градина и Българска народна банка.

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия.

Концерт и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата Дара на „Евровизия“ организират тази вечер Столичната община и БНТ на площад „Княз Александър I“ в София.

Събитието е с начален час 18.00 часа, а организационните дейности са започнали вчера. Главен инспектор Георгиев обясни, че след 16.00 часа желаещите да присъстват могат да влизат на прощада. Дотогава ще бъде извършена проверка от Специализирания отряд за борба с тероризма в района на концерта. Движението по бул. „Цар Освободител“ трябва да бъде спряно най-късно в 15.30 часа.