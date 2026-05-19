Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга контрола и мерките за тържествата в София

От „Пътна полиция“ обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове.

По време на тържествата и на 24 май ще има засилен полицейски контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори.

Гл. инспектор Лъчезар Близнаков, "Пътна полиция": "За 2025 година са настъпили 883 инцидента с ранени и загинали, в които са участвали водачи със стаж до 2 години, това е 13% от всички ПТП. Данните сочат, че в тези 883 ПТП са участвали 916 водачи със стаж до 2 години. Само 180 от тези 916 нямат нарушения. Имаме и рекордьор, който в рамките на по-малко от две години е допуснал 61 нарушения."