След акция на ИАРА: Спасиха над 200 кг риба от бракониерски мрежи в Бургаско

Поредица от проверки на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Бургас разкриха мащабен незаконен риболов в язовир „Мандра“ и езерото „Вая“. Само за седмица инспекторите извадиха десетки хрилни мрежи с обща дължина над 2 километра, поставени незаконно във водоемите.

При една от акциите, след сигнал на телефон 112, в устието на река Факийска бяха открити 22 потопени мрежи с дължина 1100 метра. В тях е имало уловени шарани и платики, които инспекторите върнаха обратно във водата.

При останалите проверки в язовир „Мандра“ и езерото „Вая“ са установени още десетки незаконни мрежи с уловени щуки, сом, кефал, каракуда и шаран. Цялата жива риба е спасена и пусната обратно във водоемите.

Всички бракониерски уреди са иззети от Агенцията по рибарство.