Германският канцлер Мерц: "Bangaranga" ще бъде шлагер на лятото в цяла Европа
Първо официално посещение на Румен Радев на поста министър-председател на България. В Берлин той разговаря с
Германският канцлер Фридрих Мерц също поздрави България за успеха на "Евровизия" при срещата си с българския премиер Румен Радев в Берлин.
Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Сърдечно честито искам да ви кажа за първото място на страната ви в "Евровизия" - "Bangaranga". В цяла Европа това ще бъде шлагер на лятото, както изглежда, запомняща се мелодия."
Германският канцлер подчерта и значението на първото чуждестранно посещение на Румен Радев като премиер именно в Германия.